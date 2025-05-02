Стало известно, где будет зарегистрирован совместный фонд США и Украины

Инвестиционный фонд, который Вашингтон и Киев создадут в рамках сделки по редкоземельным металлам, будет зарегистрирован в США. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Главе правительства задали вопрос, действительно ли фонд собираются зарегистрировать в американском штате Делавер.

«Предварительная договоренность, что фонд будет в США зарегистрирован, но счет — на Украине», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что деньги будут поступать в фонд в гривнах.

Также в материале приводится комментарий депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирины Геращенко. Она сообщила, что Вашингтон и Киев подписали целых три документа в рамках сделки по недрам. При этом украинское правительство обнародовало только одно из соглашений.

Два других документа парламентарий назвала «тайными соглашениями». Она выразила уверенность, что именно в них прописаны основные условия сделки между Вашингтоном и Киевом.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание совместного фонда для реализации проектов в добывающей отрасли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что голосование по вопросу ратификации договора запланировано на 8 мая.

Ранее журналисты рассказали, сколько Вашингтон и Киев будут дожидаться прибыли от соглашения по редкоземельным металлам.