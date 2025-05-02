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В США назвали сроки по получению прибыли в рамках сделки по ископаемым с Украиной

Reuters: США и Украина могут 10 лет дожидаться прибыли от соглашения по ресурсам
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Mariam Zuhaib/AP

Украина и США получат финансовую выгоду от соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых лишь через 10 лет или позднее из-за препятствий, затрудняющих освоение новых месторождений в республике. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты по горнодобывающей промышленности рассказали агентству, что в странах с развитой горной индустрией, например, в Канаде или Австралии, освоение шахт с редкоземельными ископаемыми может занять от 10 до 20 лет.

Представитель консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб считает, что оправдать вложение средств в добычу ресурсов на Украине будет сложно, так как можно вкладывать деньги в критически важные ресурсы в странах, где нет вооруженных конфликтов. Кроме того, в упоминаемой сделке не прописаны гарантии безопасности, а ряд потенциально прибыльных проектов находится на территориях, которые перешли под контроль России.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что правительство Украины согласовало с США дополнительное соглашение к сделке по ресурсам, где выписываются все конкретные и самые важные детали.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Киев сохраняет контроль над недрами, а доходы от новых лицензий будут направлены на восстановление страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду».

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