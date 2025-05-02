Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная причина, почему Трамп стремится восстановить отношения с Россией

AP: Трамп стремится восстановить отношения с РФ из-за ее бизнес-возможностей
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, поскольку стремится нормализовать отношения с Москвой из-за ее «крупных бизнес-возможностей». Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на политолога и профессора Королевского колледжа Университета Лондона Сэма Грина.

В материале отмечается, что президент США заявил, что Крым останется в составе России, а последние предложения Вашингтона по урегулированию включают контроль за ВС РФ большей части занятых территорий. Кроме того, американский лидер выступает против членства Украины в НАТО.

По словам Грина, Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения и стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее «крупными бизнес-возможностями».

«Есть ли что-то, что не выглядит как победа России? Нет», — сказал эксперт.

В то же время он заметил, что неясно, что имеет в виду Вашингтон, угрожая выйти из переговорного процесса. И Москве, и Киеву очень трудно просчитать риски от такого развития событий, подчеркнул политолог.

До этого газета The New York Times писала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбраться из «немилости» американского лидера Дональда Трампа, в то время как отношения последнего с российским коллегой Владимиром Путиным охладевают.

Ранее в США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами