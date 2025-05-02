Названа неожиданная причина, почему Трамп стремится восстановить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, поскольку стремится нормализовать отношения с Москвой из-за ее «крупных бизнес-возможностей». Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на политолога и профессора Королевского колледжа Университета Лондона Сэма Грина.

В материале отмечается, что президент США заявил, что Крым останется в составе России, а последние предложения Вашингтона по урегулированию включают контроль за ВС РФ большей части занятых территорий. Кроме того, американский лидер выступает против членства Украины в НАТО.

По словам Грина, Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения и стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее «крупными бизнес-возможностями».

«Есть ли что-то, что не выглядит как победа России? Нет», — сказал эксперт.

В то же время он заметил, что неясно, что имеет в виду Вашингтон, угрожая выйти из переговорного процесса. И Москве, и Киеву очень трудно просчитать риски от такого развития событий, подчеркнул политолог.

До этого газета The New York Times писала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбраться из «немилости» американского лидера Дональда Трампа, в то время как отношения последнего с российским коллегой Владимиром Путиным охладевают.

Ранее в США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду».