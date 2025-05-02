В США усомнились, что сделка по ресурсам с Украиной принесет «реальную выгоду»

WP: ресурсная сделка вряд ли принесет выгоду США и Украине в ближайшее время

Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной о добыче полезных ископаемых дает преимущества каждой из сторон, однако реальная выгода остается под вопросом. Такую оценку дает газета The Washington Post.

По ее данным, Соединенные Штаты получают «некоторую финансовую долю» за поддержку Украины, а Киев получает долгосрочное экономическое партнерство с Вашингтоном, которое должно в будущем сдерживать «российскую агрессию».

Как следует из текста, Украина не получила гарантий безопасности, которых она добивалась. В то же время сделка «ясно дает понять России», что США привержены «долгосрочному стратегическому союзу» между Вашингтоном и Киевом и «свободной, суверенной и процветающей Украине», указывают авторы.

Главный вопрос в том, принесет ли сделка реальную экономическую выгоду любой из сторон в ближайшее время, говорится в тексте. Как пишет WP, одной из проблем является выяснение того, где находятся полезные ископаемые на территории страны. Также отмечается, что добыча требует значительного количества электроэнергии, а регулярные удары ВС РФ сократили энергосистему Украины примерно вдвое.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием договора о недрах американский лидер Дональд Трамп выдал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «роял-флеш» для мирных переговоров с Россией. По его словам, теперь можно взять эти «карты» и показать руководству России, тем самым подчеркивая, что между народами США и Украины «нет разногласий».

Ранее глава МИД Украины оценил соглашение о ресурсах с США.