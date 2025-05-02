Госсекретарь США назвал условие для заключения ядерной сделки с Ираном

Рубио: в случае ядерной сделки Иран должен допустить инспекторов на свои объекты

Государственный секретарь США Марко Рубио раскрыл одно из условий для заключения ядерной сделки с Ираном. Дипломат высказался о ситуации в эфире телеканала Fox News.

«Если они (власти Исламской Республики — «Газета.Ru») хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида [на соответствующие объекты]», — отметил Рубио.

В том числе речь идет об американских инспекторах, подчеркнул он.

30 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что очередной раунд переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Исламской Республики должен состояться 3 мая в столице Италии. Однако на следующий день стороны объявили о переносе встречи между представителями Вашингтона и Тегерана.

По данным издания Axios, переговоры отложили до следующей недели. Комментируя ситуацию, глава внешнеполитического ведомства Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди сообщил, что решение было принято «по логистическим причинам».

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источник написало, что США пока не подтверждали свое участие в новом раунде переговоров с Ираном.

Ранее Трамп пригрозил санкциями странам, покупающим иранскую нефть.