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Глава МИД Ирана рассказал, где пройдет новый раунд переговоров с США

МИД Ирана: следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана пройдет в Риме
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, касающихся урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, может состояться в столице Италии. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, пишет Tasnim.

Как сказал дипломат, провести встречу в Риме предложили оманские власти. Она запланирована на 3 мая.

Предыдущий раунд переговоров между Ираном и США прошел 26 апреля в Омане. Американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что встреча оказалась «позитивной и продуктивной». Более того, стороны достигли определенного прогресса, необходимого для будущих договоренностей.

29 апреля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что власти сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры. По его словам, американский лидер намерен предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия «когда-либо».

Ранее Трамп оценил возможность заключения сделки между Вашингтоном и Тегераном.

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