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Трамп призвал страны не покупать нефть у Ирана под угрозой санкций

Трамп призвал страны прекратить закупки нефти у Ирана под угрозой санкций
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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал другие государства перестать закупать нефть у Ирана под угрозой попасть под вторичные санкции Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Любые покупки нефти или нефтепродуктов у Ирана должны прекратиться немедленно. Любая страна или физлицо, покупая любые объемы нефти или нефтепродуктов у Ирана, сразу же столкнется со вторичными санкциями», — заявил Трамп.

Он добавил, что импортерам иранской нефти могут запретить вести бизнес с США.

Сегодня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи объявил о переносе четвертого раунда переговоров Тегерана и Вашингтона, которые были запланированы на субботу, 3 мая.

29 апреля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что власти сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры. По его словам, американский лидер намерен предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия «когда-либо».

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.

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