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США не подтверждали участие в новом раунде переговоров с Ираном

Reuters: США не подтверждали участие в новом раунде переговоров с Ираном
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Reuters

Соединенные Штаты не подтверждали свое участие в четвертом раунде переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Он рассказал, что место проведения следующего этапа переговоров еще не утверждено. Но о них должны объявить в ближайшее время, добавил собеседник агентства.

Намеченный на субботу, 3 мая, четвертый раунд переговоров между США и Ираном, должен был пройти в Риме.

Издание Axios со ссылкой на три осведомленных источника сообщало, что четвертый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном будет отложен до следующей недели. На этом фоне также может быть перенесена встреча Ирана с представителями Великобритании, Франции и Германии, отмечало издание.

Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди позднее заявил, что переговоры делегаций США и Ирана, которые были намечены на 3 мая, отложили по «логистическим причинам».

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.

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