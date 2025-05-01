Очередной раунд переговоров Ирана и США могут перенести

Axios: четвертый раунд переговоров Ирана и США, вероятно, будет отложен

Намеченный на субботу, 3 мая, четвертый раунд переговоров Иран и США, вероятно, будет отложен до следующей недели. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

На этом фоне также может быть перенесена встреча Ирана с представителями Великобритании, Франции и Германии. Причины возможного переноса не уточняются.

29 апреля помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что власти сохраняют открытыми все варианты действий по Ирану, несмотря на ведущиеся с этой страной продуктивные переговоры. По его словам, американский лидер намерен предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия «когда-либо».

В свою очередь министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, касающихся урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, может состояться в Риме 3 мая.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.