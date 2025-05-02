Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В постпредстве РФ при ООН отреагировали на назначение Уолтца

Полянский: Россия готова к работе с Уолтцем в ООН
close
Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский выразил готовность к работе с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при международной организации выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Полянский подчеркнул, что с нетерпением ждет сотрудничества с Уолтцем в ООН.

До этого экс-советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что гордится тем, что сможет продолжить службу в администрации главы Белого дома.

Незадолго до этого сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами