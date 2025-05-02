В постпредстве РФ при ООН отреагировали на назначение Уолтца

Полянский: Россия готова к работе с Уолтцем в ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский выразил готовность к работе с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при международной организации выдвинул глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Полянский подчеркнул, что с нетерпением ждет сотрудничества с Уолтцем в ООН.

До этого экс-советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что гордится тем, что сможет продолжить службу в администрации главы Белого дома.

Незадолго до этого сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.