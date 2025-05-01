Зеленский назвал сделку с США по недрам результатом встречи с Трампом в Ватикане

Зеленский: соглашение по ресурсам направят на ратификацию в Верховную раду

Соглашение по редкоземельным металлам, подписанное США и Украиной, будет направлено на ратификацию в Верховную раду. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы заинтересованы в том, чтобы с соглашением не было никаких задержек», — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что обсуждал готовность к заключению соглашения с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Ватикане.

«Сейчас у нас есть первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической», — добавил украинский лидер.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко обращала внимание на то, что сделка с США по природным ресурсам требует ратификации Верховной радой.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер.

Ранее в США раскрыли существенный недостаток ресурсной сделки с Украиной.