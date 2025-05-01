В США раскрыли существенный недостаток ресурсной сделки с Украиной

Несмотря на подписание соглашения по ресурсам между США и Украиной, никто не знает, какова истинная ценность украинских редкоземельных металлов. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Сколько на самом деле стоят важнейшие минералы Украины? Никто не знает. США и Украина объявили о сделке по минералам, о которой было много споров. Но ценность минералов Украины остается неясной», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что работа по добыче и переработке полезных ископаемых «медленная, грязная и может потребовать обширной новой инфраструктуры с неопределенными затратами». Во многих случаях это означает, пишет газета, что месторождения нерентабельны для эксплуатации.

Как напоминает издание, президент Дональд Трамп заявлял, что полезные ископаемые Украины могут стоить триллионы долларов.

До этого американская газета The New York Times писала, что соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву.

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.