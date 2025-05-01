Сделкой по редкоземельным металлам президент Украины Владимир Зеленский сдал страну в юридически прописанное рабство. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский фактически сдал подконтрольную ему территорию постукраинского пространства в юридически прописанное рабство, чтобы сохраниться у власти любой ценой», — сказал он.

По мнению Рогова, Зеленский войдет в историю как предатель интересов народа.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, документ не включает гарантии безопасности для Киева. Один из источников издания заявил, что США отвергли эту идею на ранней стадии переговоров.

Ирландский журналист Чей Боуз, ссылаясь на данные геологической службы США, заявил, что на Украине нет доступных редкоземельных металлов.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк оценил сделку по недрам между Вашингтоном и Киевом.