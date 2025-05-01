Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде прокомментировали сделку о недрах между Украиной и США

Железняк: сделка о недрах хуже, чем то, что предлагали Зеленскому в феврале
close
Vadim Ghirda/AP

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале заявил, что заключенная сделка по недрам между Украиной и США хуже той, что предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому в феврале.

«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. Текущая версия, не (трагедия. — «Газета.Ru»), но прям и победы здесь большой не вижу», — отметил украинский депутат.

Он напомнил, что Зеленский обещал включить в сделку гарантии безопасности для Украины от США. Подписанный документ не содержит никаких гарантий, но предполагает предоставление военной помощи в качестве взноса в совместный инвестиционный фонд.

До этого американская газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву.

По оценке NYT, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся.

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами