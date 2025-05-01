В США раскрыли детали ресурсной сделки с Украиной

NYT: сделка США и Украины по ресурсам не включает гарантии безопасности Киеву

Соглашение США и Украины по ресурсам не включает гарантий безопасности Киеву. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Один человек, знакомый с переговорами, обсуждая их на условиях анонимности, сказал, что окончательная сделка не включает явных гарантий будущей помощи США в области безопасности. Другой сказал, что Соединенные Штаты отвергли эту идею на раннем этапе процесса», — говорится в сообщении издания.

По оценке NYT, сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Украиной и Россией продолжатся.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.

Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.

Также соглашение не содержит никаких упоминаний о долговых обязательствах Украины перед США.

Договоренность предусматривает налоговые гарантии: доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни на Украине, чтобы инвестиции приносили наибольшие результаты, отметила министр.

Ранее в Киеве заявили, что Украина сохранит контроль над ресурсами после сделки с США.