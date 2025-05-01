В Совфеде заявили, что ВСУ добивали в Алешках выживших людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) добивали выживших после удара на рынке в Алешках Херсонской области, что говорит о безжалостной политике, направленной против мирного населения. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Константин Басюк.

Он отметил, что ситуация на данный момент остается крайне напряженной.

«Эти действия свидетельствуют о безжалостной политике, направленной против мирного населения, что недопустимо в современном мире», — написал Басюк.

1 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали центральный рынок в Алешках, в результате чего ранения разной степени тяжести получили более 20 человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что еще как минимум семь жителей спасти не удалось.

В пресс-службе Сальдо также сообщали, что украинские войска продолжают наносить удары по рынку в Алешках, не давая сотрудникам скорой оказать помощь пострадавшим мирным жителям.

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в МИД РФ назвали «чудовищным злодеянием» атаку ВСУ на рынок в Алешках.