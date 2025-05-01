РИА: ВСУ продолжают быть по рынку в Алешках, мешая медикам добраться к раненым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по рынку в Алешках Херсонской области, на давая сотрудникам скорой оказать помощь пострадавшим мирным жителям. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора Владимира Сальдо.

«Сейчас экстренные службы испытывают сложности с подходом к раненым, так как ВСУ продолжают бить по рынку и по заблокированным там людям с помощью все новых и новых волн атак ударных FPV-дронов», — сказали в пресс-службе главы региона.

До этого Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов нанесли удары по центральному рынку в городе Алешки. По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт примерно в 9:30 (совпадает с мск). В тот момент на рынке находилось большое количество людей, из которых ранения получили более 20 человек. Еще как минимум семь человек спасти не удалось.

29 апреля ребенок 2013 года рождения подорвался на боеприпасе в селе Масловка в Новокаховском городском округе Херсонской области. Как рассказал глава районной администрации Виталий Гура, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него рваные раны конечностей и головы. Медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее в Херсонской области при атаке дронов ВСУ пострадали сотрудники пожарной части.