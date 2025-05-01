Зюганов поддержал идею возвращения Волгограду имени Сталинград

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает переименование Волгограда в Сталинград. Об этом сообщает ТАСС.

«Давно настаивали. Местные жители <…> готовы. Вчера президенту этот вопрос задали. <...> И он сказал, давайте еще раз обсудим, если граждане проголосуют. И, на мой взгляд, это давно перезрело», — сказал он.

По словам Зюганова, местные жители готовы к переименованию, а к 9 Мая можно принять соответствующий указ.

До этого президент РФ Владимир Путин не исключил возможности переименования Волгограда в Сталинград, если так решит большинство жителей города.

Накануне глава государства поддержал инициативу о переименовании волгоградского аэропорта в «Сталинград». Во время встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым последний передал Путину просьбу ветеранов региона, которые попросили присвоить воздушной гавани историческое наименование.

После этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому историческое наименование «Сталинград» официально присвоили международному аэропорту Волгограда (Гумрак).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург будет временно переименован обратно в Ленинград, но только для пилотов и авиадиспетчеров.