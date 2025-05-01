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Медведев объяснил, почему на РФ не распространяются «зверские» тарифы США

Медведев: РФ почти не торгует с США, поэтому ее не затрагивают новые тарифы
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва практически не торгует с Вашингтоном, поэтому ее не затрагивают «зверские» американские тарифы. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в повышении пошлин на ввозимые в США российские товары в любом случае не было бы смысла.

«[И так] есть незаконные «ограничительные меры», которых уже 30 000 штук», — пояснил Медведев, имея в виду санкции.

2 апреля американские власти ввели новую систему таможенных пошлин, в рамках которой базовая ставка на всю импортируемую в США продукцию составила 10%. Для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом РФ и Белоруссия не попали под дополнительные торговые ограничения. Как рассказал министр финансов США Скотт Бессент, власти не ввели пошлины на российские товары из-за принятых до этого санкций.

8 апреля это решение прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что Вашингтон практически не ведет бизнес с Москвой.

Ранее в США оценили выгоду от новой системы таможенных пошлин.

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