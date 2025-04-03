Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объяснили решение не вводить пошлины против некоторых стран

Бессент: США не ввели импортные пошлины против РФ и Северной Кореи из-за санкций
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что США не ввели импортные пошлины в отношении России и Северной Кореи из-за санкций.

По его словам, РФ не вошла в список стран, в отношении которых ввели пошлины, так как «Соединенные Штаты не торгуют с Россией».

Кроме того, собеседник газеты The New York Times из Белого дома говорил, что пошлины против РФ, КНДР, Кубы и Белоруссии не вводились, так как эти страны уже столкнулись «с чрезвычайно высокими тарифами и ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами».

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается создать «гипер-Америку», вводя пошлины против товаров из других стран и угрожая бомбардировками Ирану, однако таким образом формируется слишком много «рингов», где придется вести борьбу.

Ранее Подоляк заявил, что США не подпишут соглашение об ископаемых с Россией.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами