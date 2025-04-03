В США объяснили решение не вводить пошлины против некоторых стран

Бессент: США не ввели импортные пошлины против РФ и Северной Кореи из-за санкций

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox News, что США не ввели импортные пошлины в отношении России и Северной Кореи из-за санкций.

По его словам, РФ не вошла в список стран, в отношении которых ввели пошлины, так как «Соединенные Штаты не торгуют с Россией».

Кроме того, собеседник газеты The New York Times из Белого дома говорил, что пошлины против РФ, КНДР, Кубы и Белоруссии не вводились, так как эти страны уже столкнулись «с чрезвычайно высокими тарифами и ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами».

До этого глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп пытается создать «гипер-Америку», вводя пошлины против товаров из других стран и угрожая бомбардировками Ирану, однако таким образом формируется слишком много «рингов», где придется вести борьбу.

Ранее Подоляк заявил, что США не подпишут соглашение об ископаемых с Россией.