В США подсчитали выгоду от пошлин Трампа

Минфин США: доходы бюджета США от пошлин Трампа выросли более чем на 60 %

Американское министерство финансов зафиксировало значительный рост поступлений от таможенных пошлин в федеральный бюджет США в апреле 2025 года. Как сообщает Bloomberg, по сравнению с мартом, доходы увеличились более чем на 60%.

Этот скачок связан с введением новых таможенных тарифов, утвержденных администрацией президента Трампа, включая повышение пошлин на импорт стали и алюминия до 25% (вступивших в силу 12 марта). По предварительным оценкам, новые тарифы принесли в федеральный бюджет около $15,4 миллиарда за апрель.

В материале Bloomberg отмечается, что существенная часть импортных пошлин (около двух третей) поступает в бюджет ежемесячно, к 15-му рабочему дню следующего месяца. Поступления от пошлин, взимаемых непосредственно при импорте товаров, также выросли примерно на 40% в апреле. Однако, эти данные не включают в себя базовую импортную пошлину в 10%, введенную ранее в марте. Поэтому, аналитики ожидают дальнейшего роста таможенных поступлений в мае.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Ранее в США генпрокуроры-демократы из 12 штатов оспорили пошлины Трампа.