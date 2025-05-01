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Подоляк рассказал, как конфликт Индии и Пакистана может повлиять на Украину

Подоляк: конфликт Индии и Пакистана ускорит попытки урегулирования на Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном ускорит попытки урегулирования украинского кризиса. Об этом в ходе интервью для «РБК-Украина» заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Я думаю, что <...> война, которая сегодня угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира на Украине», — сказал чиновник.

По его мнению, начало полномасштабных боевых действий между Индией и Пакистаном маловероятно. Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского пришел к такому выводу, несмотря на уже произошедшие столкновения на границе двух государств.

Как отметил Подоляк, Индия и Пакистан имеют ядерное оружие. При этом первая страна способна оказать серьезное влияние на другие державы глобального Юга.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел террористический акт. Вооруженные люди открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

СМИ сообщали, что ответственность за атаку взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления». Последняя связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

На этом фоне власти Индии объявили о высылке из страны всех граждан Пакистана. Более того, 29 апреля на границе двух государств произошла перестрелка между индийскими и пакистанскими военнослужащими. С того момента напряженность в отношениях между Нью-Дели и Исламабадом только продолжила нарастать.

Ранее в Индии закрыли небо для всех самолетов из Пакистана.

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Конфликт Индии и Пакистана
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