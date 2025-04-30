Индия закрыла небо для всех самолетов Пакистана

Индия закрыла воздушное пространство для всех самолетов Пакистана. Об этом свидетельствует выпущенное южноазиатской республикой авиационное уведомление NOTAM.

Сообщается, что уведомление касается всех самолетов, «зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиалиниями». Оно затрагивает как гражданские, так и военные самолеты.

Решение о закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов будет действовать с 30 апреля по 23 мая. Пакистан еще несколько дней назад закрыл воздушное пространство для Индии.

До этого министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24–36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. На фоне произошедшего теракта произошло обострение отношений между двумя государствами.

Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари между странами.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.