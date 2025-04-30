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Индия закрыла небо для всех самолетов Пакистана

Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Индия закрыла воздушное пространство для всех самолетов Пакистана. Об этом свидетельствует выпущенное южноазиатской республикой авиационное уведомление NOTAM.

Сообщается, что уведомление касается всех самолетов, «зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиалиниями». Оно затрагивает как гражданские, так и военные самолеты.

Решение о закрытии воздушного пространства для пакистанских самолетов будет действовать с 30 апреля по 23 мая. Пакистан еще несколько дней назад закрыл воздушное пространство для Индии.

До этого министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24–36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке. На фоне произошедшего теракта произошло обострение отношений между двумя государствами.

Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари между странами.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.

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