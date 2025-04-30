России необходим «интернационал победителей», в который войдут, в том числе, сторонники в Соединенных Штатах и Европе, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают также как мы», — сказал российский лидер.

Он добавил, что другой, «коричневый интернационал», поддерживает неонацизм, в частности — на Украине, и пытается уничтожить память о подвигах русских и других народов СССР.

До этого Путин высказался о национализме, назвав его «первой стадией к нацизму». Он объяснил, что национализм основан не только на любви к представителям своего этноса, но и на ненависти к другим. В то же время патриотизм представляет собой любовь к Родине.

В сентябре президент РФ заявлял, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Ранее Путин заявил о европейцах, которые поддерживают Россию.