Путин заявил о европейцах, которые поддерживают Россию

Путин: в Европе многие разделяют позицию РФ, но не все про это говорят

В Европе проживает много людей, которые разделяют позицию РФ, однако далеко не все они об этом говорят. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особенно не слышали», — отметил глава государства.

Он добавил, что лишь немногие люди не боятся давления официальных властей Европы и «имеют дерзость» высказывать свою точку зрения и показывать, что она у них есть.

До этого Путин рассказал, что на стороне Вооруженных сил (ВС) России в зоне спецоперации на Украине воюет целое французское подразделение. По словам российского лидера они именуют себя «Нормандия-неман».

Кроме того, глава государства заявил, что во Франции всегда были люди, которые разделяют ценности РФ. По его словам, они есть и сейчас.

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «воинственные лозунги», которые выкрикивают политики ЕС в адрес России, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, не соответствуют позиции народов их стран.

Ранее Шойгу напомнил Европе о подвиге советских воинов в годы Второй мировой войны.