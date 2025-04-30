Путин: национализм — это первый шаг на пути к нацизму, в отличие от патриотизма

Национализм — это первая ступенька к нацизму, патриотизм — другое дело, считает президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Национализм — это первая стадия к нацизму, это первый шаг. <...> Патриотизм — это совсем другое дело», — сказал российский лидер.

Он объяснил, что национализм основан не только на любви к представителям своего этноса, но и на ненависти к другим. В то же время патриотизм представляет собой любовь к Родине, заключил Путин.

В сентябре президент РФ заявлял, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому.

Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Ранее Песков анонсировал фильм про Путина.