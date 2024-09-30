Запад после 2014 года готовил Украину к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие регионы Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ.

Российский лидер заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент РФ отметил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию, подтвердило «поистине освободительный характер» СВО.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».