Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о причинах начала СВО на Украине

Путин: СВО на Украине носит поистине освободительный характер

Запад после 2014 года готовил Украину к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие регионы Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ.

Российский лидер заявил, что страны Запада после 2014 года превратили Украину в антироссийский плацдарм, в республике насаждалась «ненависть и радикальный национализм», разжигалась вражда ко всему русскому. Западные элиты поставляли оружие Киеву, отправляли своих наемников и советников, готовили украинских военных к войне, чтобы устроить карательную акцию на Юго-Востоке. По словам Путина, в качестве целей были намечены как Донбасс, так и Крым, а также другие регионы России.

Президент РФ отметил, что дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость начать специальную военную операцию, подтвердило «поистине освободительный характер» СВО.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами