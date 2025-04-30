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Шойгу прокомментировал планы по введению миротворцев на территорию Украины

Шойгу назвал планы по введению миротворцев на Украину подготовкой оккупации
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказал мнение, что планы по введению миротворцев на украинскую территорию имеют признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Об этом сообщает ТАСС.

«Обратили внимание на планы по введению неких псевдомиротворцев на украинскую территорию. Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать», — сказал Шойгу в видеозаявлении в ходе второй сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

24 апреля Шойгу заявлял, что отправка европейских войск на Украину может привести к началу третьей мировой войны. По его мнению, таких миротворцев правильнее было бы называть интервентами или оккупантами, поскольку западные государства планируют использовать их для контроля над территориями Украины и ее ресурсами.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. СВР расценивает это как «прикрытие фактической оккупации».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех вовлеченных сторон, и назвал преждевременными любые дискуссии на эту тему в отношении Украины. Он также избежал комментариев относительно утверждений о якобы безразличном отношении России к подобному сценарию.

Ранее в Британии рассказали, чем собираются заниматься их военные на Украине.

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