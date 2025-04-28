В Британии рассказали, чем собираются заниматься их военные на Украине

Telegraph: британские военные на Украине займутся обучением ВСУ, а не боями

Британские военные в случае развертывания на Украине будут заниматься обучением ВСУ, а не участвовать в боевых операциях. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо министра обороны Великобритании Джона Хили.

Как отмечает издание, Хили подтвердил, что цель контингента — восстановление боеспособности украинской армии через подготовку кадров. Теневой министр обороны Джеймс Картлидж предлагал рассмотреть частичную отмену норм Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для миротворцев, но Хили отверг эту идею.

«Британский контингент — не боевая сила, а ресурс для обучения украинцев. Мы полностью соблюдаем международное право при любых военных действиях», — подчеркнул Хили.

В письме министр заявил, что развертывание войск не помешает соблюдению ЕКПЧ.

25 апреля газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что Британия, вероятно, откажется отправлять войска на Украину из-за высоких рисков дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

Ранее сообщалось, что США хочет помочь «коалиции желающих» в поддержании мира на Украине.