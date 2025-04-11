Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. Об этом говорится на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

СВР расценивает это как «прикрытие фактической оккупации».

До этого глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что переговоры среди стран Европы о миротворческой миссии на Украине на деле являются подготовкой интервенции в эту страну.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только при согласии всех вовлеченных сторон, и назвал преждевременными любые дискуссии на эту тему в отношении Украины. Он также избежал комментариев относительно утверждений о якобы безразличном отношении России к подобному сценарию.

Ранее Каллас заявила, что в ЕС и НАТО обсуждают отправку войск на Украину.