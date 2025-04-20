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В МИД высказались о «воинственных лозунгах» лидеров ЕС в адрес России

Лавров: воинственные лозунги лидеров ЕС не отражают позицию народов их стран
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Сергей Гунеев/РИА Новости

«Воинственные лозунги», которые выкрикивают европейские политики в адрес России, не соответствуют позиции народов их стран. Таким мнением поделился глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».

В своем заявлении Лавров упомянул таких лидеров Европы, как президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, а теперь еще и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он отметил, что Россия видит их враждебный настрой.

«Я не думаю, что это отражает позицию французского, немецкого народов», — отметил Лавров.

Министр добавил, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что Москва готова обсуждать любые проблемы. В ответ, по словам Лаврова, Россия ждет «элементарных приличий» со стороны тех, кто неизбежно будет к нам обращаться.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил о запугивании властями ЕС своих граждан предстоящей «войной» с Россией. По его словам, лидеры стран Европы внушают местным жителям мысль о том, что РФ в ближайшие пять лет совершит нападение на одну из стран — членов НАТО.

Ранее политолог объяснил, зачем Запад пугает своих граждан нападением России.

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