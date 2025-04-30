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Военные Индии предостерегли Пакистан от враждебных действий на линии контроля

ANI: Индия предупредила Пакистан о недопустимости нападения на линии контроля
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Adnan Abidi/Reuters

Военные Индии и Пакистана провели переговоры по экстренной связи, индийская сторона предупредила Пакистан о недопустимости нарушения режима прекращения огня на линии контроля. Об этом пишет агентство ANI.

«По словам источников, Индия предостерегла Пакистан от беспричинных нарушений пакистанской армией режима прекращения огня вдоль линии контроля и на признанной на международном уровне границе», — говорится в материале.

Как сообщает портал, индийские военные отреагировали на обстрелы пакистанских военных из огнестрельного оружия, которые произошли в ночь на 27 апреля и в ночь на 28 апреля.

До этого министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24–36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

29 апреля сообщалось, что военнослужащие Индии и Пакистана начали перестрелку в районе Джамму.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Жертвами нападения стали 27 человек, больше 20 человек получили ранения.

Ранее премьер Пакистана высказался о теракте в индийском Пахалгаме.

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