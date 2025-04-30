Трамп может отменить одно из требований к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не станет настаивать на проведении выборов на Украине в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, Трамп не будет требовать от украинского президента Владимира Зеленского проведения выборов в качестве «платы за мир». Эта уступка, как отмечают в The Telegraph, вызвала подозрения у европейских дипломатов, поскольку США в то же время усиливают давление на Киев по другим направлениям.

30 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о полезных ископаемых в течение суток.

В рамках нового проекта соглашения государств по недрам предлагается засчитывать американскую военную помощь как взнос в фонд.

Сообщалось, что в результате нового соглашения Киев сохранит контроль над всеми ресурсами.

Ранее стало известно, к чему Трамп призвал Зеленского в ходе встречи в Ватикане.