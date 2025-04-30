В Киеве раскрыли детали новой сделки с США по недрам, которую скоро подпишут

В рамках нового проекта соглашения Украины и США по недрам предлагается засчитывать американскую военную помощь как взнос в фонд. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, его слова передает РИА Новости.

«Проект соглашения с США по недрам предусматривает возможность засчитывать военную помощь США как взнос в фонд», — рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что соглашение с США по ископаемым стало «абсолютно партнерским» и теперь представляет собой договор о создании инвестиционного фонда на Украине. В его правление, по словам украинского премьера, войдут шесть человек: по три от каждой из сторон. Взносы также будут разделены поровну, подчеркнул Шмыгаль.

30 апреля Шмыгаль сообщил, что Киев и Вашингтон подпишут соглашение о полезных ископаемых в течение суток. По его словам, стороны дорабатывают последние технические детали.

25 апреля президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что Киев затягивает сроки подписания сделки по недрам. По словам главы Белого дома, задержка по подписанию финальных документов составила не менее трех недель.

Ранее в Верховной раде Украины оценили значимость сделки с США для прекращения огня.