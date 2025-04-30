Стало известно, к чему Трамп призвал Зеленского в Ватикане

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи в Ватикане на церемонии прощания с папой Римским Франциском призвал украинского президента Владимира Зеленского как можно быстрее подписать соглашение о ресурсах. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Трамп в ходе разговора настаивал на том, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение между США и Украиной о минеральный ресурсах», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, что США и Украина могут в среду, 30 апреля, подписать сделку о минеральных ресурсах. Один из собеседников издания отметил, что в настоящее время первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко находится в Вашингтоне.

18 апреля британская газета Financial Times писала, что США и Украина подписали меморандум о намерениях в рамках переговоров о ресурсной сделке между Вашингтоном и Киевом.

Ранее была названа причина срыва интервью Зеленского телеканалу ABC.