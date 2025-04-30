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Захарова отреагировала на угрозы Евросоюза в адрес Вучича

Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕС Вучичу из-за его поездки в РФ на 9 мая
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Угрозы Еврокомиссии в адрес президента Сербии Александра Вучича из-за его намерения приехать в Москву на 9 мая говорят о бандитских методах Евросоюза, там отказались от демократии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки. Хороша же «Европейская комиссия», которая взяла на вооружение бандитские методы ведения дел», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, соответствующие угрозы Евросоюза в адрес президента Сербии говорят о том, что в ЕС отказались от демократии.

До этого представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе заявил, что ведомство предупредило Вучича о том, что его визит в Москву на День Победы осложнит процесс евроинтеграции страны.

Часть европейских союзников Украины отклонила приглашение Киева на саммит, намеченный на 9 мая, сообщала газета Politico. Так, премьер-министры Польши и Великобритании, а также президент Франции и будущий канцлер Германии предпочли другие мероприятия. Украинская сторона рассчитывала на широкую поддержку, позиционируя встречу как дипломатическую альтернативу параду Победы в Москве.

Ранее в Кремле сообщили об участии значительного количества глав государств в параде Победы.

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