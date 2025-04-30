В ЕС рассказали, как давят на Вучича из-за его желания приехать в Москву 9 мая

Еврокомиссия (ЕК) предупредила президента Сербии Александра Вучича о том, что его визит в Москву на День Победы осложнит процесс евроинтеграции страны. Об этом заявил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС», — подчеркнул он.

Евросоюз, по словам Мерсье, ждет от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов.

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры 19 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию, Кубу и восемь бывших республик СССР, ставших независимыми. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашение получил, но пока не подтвердил своего участия. Среди лидеров, которые прибудут в Москву, есть и Вучич.

При этом часть европейских союзников Украины отклонила приглашение Киева на саммит, намеченный на 9 мая, сообщает газета Politico. Так, премьер-министры Польши и Великобритании, а также президент Франции и будущий канцлер Германии предпочли другие мероприятия. Украинская сторона рассчитывала на широкую поддержку, позиционируя встречу как дипломатическую альтернативу параду Победы в Москве.

Ранее в Кремле сообщили об участии значительного количества глав государств в параде Победы.