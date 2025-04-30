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В США объяснили, почему Зеленский пойдет на перемирие с Россией

Conversation: Зеленский примет перемирие с Москвой из-за отсутствия альтернатив
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Alina Smutko/Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется принять перемирие с Россией, поскольку у Киева нет альтернатив. Об этом пишет американское издание Conversation.

«У Зеленского не остается иного выбора, кроме как поддержать соглашение о прекращении огня», — говорится в сообщении издания.

По оценке американского издания, украинский лидер более не может рассчитывать на Соединенные Штаты по вопросу военной помощи.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова начать прямые переговоры с Киевом без предварительных условий.

Как он отметил, президент России Владимир Путин уже говорил о своей открытости к диалогу с украинскими властями. Более того, глава государства подтвердил, что готов к переговорам без каких-либо предварительных условий.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отметил, что власти страны готовы начать переговоры с Украиной без всяких предварительных условий. Он добавил, что инициатива российского лидера о временном перемирии в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала отправной точкой для подобных контактов.

Ранее Лавров объяснил, почему Киев требует немедленного перемирия.

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