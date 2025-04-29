Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной без предварительных условий

Лавров: РФ выступает за прямые переговоры с Киевом без предварительных условий

Россия готова начать прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии, передает ТАСС.

По его словам, инициатива президента Владимира Путина о временном перемирии в дни 80-летия Победы стала отправной точкой для таких контактов.

Лавров подчеркнул, что требование Киева о 30-дневном перемирии Москва рассматривает как предварительное условие, которое противоречит идее незамедлительного диалога.

«Наше предложение, озвученное президентом Путиным, — это начало прямых переговоров без каких-либо требований «на старте», — пояснил министр.

В понедельник Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие лидер РФ объявлял на Пасху.

Ранее Лавров объяснил, почему Киев требует немедленного перемирия.