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Лавров объяснил, почему Киев требует немедленного перемирия

Лавров: Украина и Европа требуют прекратить огонь, так как Киев терпит поражение
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Maxim Shipenkov/Pool/Reuters

Украина и Европа требуют от России немедленного прекращения огня только потому, что ВСУ терпят поражение на поле боя. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«На фоне происходящего на земле, на линии боевого соприкосновения, где украинский режим пятится все активнее назад и назад, — они (Украина и Европа. — «Газета.Ru») переменили свою позицию на 180 градусов и стали требовать немедленного перемирия без предварительных условий», — подчеркнул Лавров.

До этого Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной и Европой насчет прекращения огня. Однако боевые действия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) будут прекращены только при устойчивом и твердом результате, который устроит РФ, отметил министр.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о прекращении огня сроком на 30 дней, которое предложил президент Украины Владимир Зеленский. Представитель Кремля заявил, что без урегулирования всех нюансов сделать это невозможно.

Ранее Лавров назвал ключевые условия урегулирования конфликта на Украине.

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