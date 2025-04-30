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В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада 9 мая

Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что парад Победы 9 мая состоится
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Maxim Shemetov/Reuters

Парад Победы в Москве состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание», комментируя угрозы украинского лидера Владимира Зеленского по поводу проведения Парада 9 мая, передает ТАСС.

«Парад будет», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что россияне будут с гордостью наблюдать за парадом.

По его словам, в Москву на празднование 80-летия Победы приедет значительное количество глав государств и правительств.

До этого сообщалось, что о намерении присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Москве заявили лидеры 19 государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии и Сербии Луис Инасиу Лула да Силва и Александар Вучич и другие.

При этом президент США Дональд Трамп отказался приезжать в Москву на празднование Дня Победы. Также участие в торжественных мероприятиях в столице РФ не будет принимать генсек ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев.

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