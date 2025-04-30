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На Западе высмеяли поведение нового премьера Канады

Журналист Боуз назвал нового премьера Канады «королем позора»
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Evan Buhler/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял поведение премьер-министра Канады Марка Карни, который станцевал в ночном клубе после победы его партии на внеочередных парламентских выборах.

«Король позора», — написал журналист, комментируя появившийся с 60-летним политиком ролик.

14 марта Марк Карни был официально приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Канады. Через неделю он объявил о досрочных парламентских выборах.

29 апреля стало известно, что победу одержала Правящая Либеральная партия Канады под руководством Карни. Она получила 142 из 343 мест в палате общин, которая является нижней палатой парламента.

До этого премьером-министром Канады был Джастин Трюдо. На своей последней перед отставкой пресс-конференции он расплакался.

Трюдо заявил, что «каждый божий день» ставил канадцев на первое место и поддерживал их. Также он добавил, что с нетерпением ждет передачи полномочий законно избранному преемнику.

Ранее Канада заявила о готовности сменить США в качестве мирового лидера.

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