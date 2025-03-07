Трюдо расплакался на пресс-конференции

Уходящий в отставку Трюдо расплакался на своей последней пресс-конференции

Уходящий через три дня в отставку премьер Канады Джастин Трюдо расплакался на своей последней пресс-конференции. Видео с мероприятия появилось в сети, пишет Daily Mail.

«Джастин Трюдо плакал во время пресс-конференции после того, как [президент США] Дональд Трамп провел неделю, мучая его тарифной войной в последние дни его пребывания на посту премьер-министра», — утверждает издание.

На пресс-конференции Трюдо сказал, что «каждый божий день» ставил канадцев на первое место и поддерживал их.

«Я здесь, чтобы сказать вам всем, что у нас есть вы. Даже в самые последние дни работы этого правительства мы не подведем канадцев ни сегодня, ни в будущем», — заявил премьер и заплакал.

Трюдо добавил, что «с нетерпением ждет передачи полномочий» законно избранному преемнику в ближайшие дни.

При этом Daily Mail утверждает, что американский лидер «продолжает насмехаться над Трюдо» и сомневается, что премьер-министр уходит в отставку навсегда.

По мнению издания, «несмотря на ужасную работу, которую Трюдо проделал для Канады», он может использовать проблему тарифов, чтобы снова баллотироваться на пост премьер-министра.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

В тот же день Трюдо заявил, США начали торговую войну против Канады. Премьер уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%.

В ответ на это Трамп пообещал, что США немедленно повысят пошлины для Канады, если она введет ответные меры.

Ранее в США призвали пересмотреть границу с Канадой.