CTV назвал вероятного победителя парламентских выборов в Канаде

Правящая Либеральная партия Канады под руководством премьер-министра Марка Карни одерживает победу на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщил телеканал CTV..

На текущий момент либералы получают 142 из 343 мест в палате общин, которая является нижней палатой парламента. Их ближайшие соперники, Консервативная партия Канады, имеют 104 мандата. На третьем месте располагается Квебекский блок с 21 местом, за которым следует Новая демократическая партия с 5 мандатами. Остальные политические силы пока не преодолевают барьер для попадания в парламент.

Теперь ключевым вопросом остается, смогут ли либералы обеспечить себе 172 мандата для формирования правительства большинства. Эксперты CTV предполагают, что в конечном итоге либералы могут получить от 152 до 180 мест, в то время как консерваторы могут рассчитывать на 119–144 мандата.

В понедельник в Канаде проходят 45-е выборы в палату общин. Лидер партии, которая одержит победу, станет новым премьер-министром страны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. Он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США.

Ранее журналисты оценили вероятность вступления Канады в ЕС.