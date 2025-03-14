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В Канаде официально сменился премьер-министр

Марк Карни официально стал новым премьером Канады
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Evan Buhler/Reuters

Бывший глава Банка Англии Марк Карни в пятницу, 14 марта, был официально приведен к присяге в качестве премьер-министра Канады. Об этом сообщается на сайте канадского премьера.

«Мы меняем то, как все работает, чтобы наше правительство могло быстрее оказывать услуги канадцам, и у нас есть опытная команда, которая создана для того, чтобы соответствовать моменту, в котором мы находимся. Наше правительство едино и сильно, и мы приступаем к работе», — приводятся слова Карни в официальном пресс-релизе.

9 марта Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады. Согласно результатам внутрипартийного голосования, он получил 85,9% голосов членов партии. Процедуру организовали на фоне недавней отставки Джастина Трюдо после десятилетнего руководства страной. Причиной ухода стали критика миграционной политики и недовольство уровнем инфляции в стране.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, Карни попытается воспользоваться ростом антиамериканских настроений в стране для того, чтобы победить на будущих парламентских выборах. Аналитик назвал непростыми отношения нового лидера либералов Канады и президента США Дональда Трампа. Дудаков напомнил, что Карни критиковал Трампа еще в его первую декаду и даже сравнивал того с Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера». Канадец и сейчас делает ставку на противостояние с нынешним главой США, добавил эксперт.

Ранее Трюдо после отставки унес кресло из палаты общин Канады и показал язык.

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