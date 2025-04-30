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Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства

Белый дом показал видео с танцем Трампа по случаю 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп исполнил фирменный танец на митинге в городе Уоррен, штат Мичиган, празднуя первые 100 дней на своем втором президентском сроке. Видео появилось на странице Белого дома в соцсети Х.

«Президент Трамп исполняет «танец Трампа», чтобы отпраздновать 100 дней победы», — гласит подпись к опубликованному ролику.

27 апреля издание ABC News опубликовало результаты опроса американцев, которые показали рекордно низкий уровень одобрения политики Трампа в 100-й день его правления. Согласно данным, лишь 39% респондентов одобряют работу американского лидера.

Общественности не нравятся многие политические решения главы Белого дома. В частности, народ критически относится к его экономической политике. Несмотря на это, доверие к Трампу все еще выше, чем к демократам.

Согласно результатам другого опроса, которые опубликовало агентство Reuters, около 75% респондентов высказались против возможного выдвижения Трампа на третий президентский срок.

Конституция США также запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд. Однако Трамп заявил, что существуют «лазейки», чтобы этот запрет обойти.

Ранее «эффект Трампа» назвали причиной кризиса с правами человека в мире.

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