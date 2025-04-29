«Эффект Трампа» назвали причиной кризиса с правами человека в мире

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в ухудшении глобальной ситуации в сфере прав человека. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитников.

«Противоправная кампания администрации Трампа усиливает уже существующие пагубные тенденции, подрывая международную защиту прав человека и подвергая опасности миллиарды людей по всей планете», — отметили в организации, подводя итоги первых 100 дней президентства Трампа.

Правозащитники отметили, что Трамп демонстрирует полное пренебрежение к правам человека, а его администрация нацелилась на жизненно важные международные инициативы, разработанные, чтобы сделать мир более безопасным и справедливым.

Этот «эффект Трампа», как утверждают в Amnesty International, сводит на нет десятки лет кропотливой работы по продвижению прав человека и ускоряет погружение мира в жестокую новую эпоху, для которой характерны смешения «авторитарных практик и корпоративной жадности».

27 апреля издание ABC News со ссылкой на опрос американцев сообщило, что уровень одобрения политики Трампа в 100-й день его правления стал самым низким за 80 лет. Работу американского лидера одобряют лишь 39% респондентов, а не одобряют — 55%.

Отмечается, что общественности не нравятся многие политические решения Трампа. Особенно критически американцы относятся к его экономической политике, опасаясь рецессии, в вероятность наступления которой верят 72% опрошенных. Несмотря на это, доверие к Трампу все еще выше, чем к демократам.

Ранее опрос показал, что большинство американцев не хотят выдвижения Трампа на новый президентский срок.