Американцы считают, что Трампу не стоит баллотироваться на третий срок

Reuters: три четверти американцев считают, что Трампу не нужно идти на третий срок

Три четверти американцев считают, что президенту США Дональду Трампу не стоит баллотироваться на третий срок. Это следует из данных опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

В опросе приняли участие 4306 человек. 59% опрошенных считают, что США теряют авторитет на мировой арене.

До этого агентство Bloomberg писало, что Трамп может остаться на президентском посту на третий срок, использовав юридическую лазейку в 22-й поправке к конституции Соединенных Штатов.

Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп «становится его напарником». После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента. 22-я поправка не помешает Трампу занять пост президента, объясняет издание.

Ранее советник Трампа изучил закон и заявил, что президент сможет пойти на третий срок.