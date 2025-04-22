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Американцы считают, что Трампу не стоит баллотироваться на третий срок

Reuters: три четверти американцев считают, что Трампу не нужно идти на третий срок
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Evan Vucci/AP

Три четверти американцев считают, что президенту США Дональду Трампу не стоит баллотироваться на третий срок. Это следует из данных опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

В опросе приняли участие 4306 человек. 59% опрошенных считают, что США теряют авторитет на мировой арене.

До этого агентство Bloomberg писало, что Трамп может остаться на президентском посту на третий срок, использовав юридическую лазейку в 22-й поправке к конституции Соединенных Штатов.

Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп «становится его напарником». После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента. 22-я поправка не помешает Трампу занять пост президента, объясняет издание.

Ранее советник Трампа изучил закон и заявил, что президент сможет пойти на третий срок.

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