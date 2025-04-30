Песков: ситуация в зоне СВО сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции на Украине сейчас совсем иная в сравнении с мартом 2022 года, во время Стамбульских соглашений. Об этом заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание», передает РИА Новости.

По его словам, не признавать изменившуюся ситуацию де-факто или де-юре совершенно невозможно.

Песков отметил, что в 2022 году тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал команду Украине уйти из процесса переговоров, Киев выполнил эту команду.

В настоящий момент ситуация другая для украинской стороны, но ее в любом случае необходимо признавать, от того никуда не деться, подчеркнул представитель Кремля.

В ходе этого же мероприятия Песков заявил, что Россия должна заключить мирную сделку не с США, а с Украиной.

На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году.

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.