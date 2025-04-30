В Кремле напомнили, что Россия должна подписать мирное соглашение с Украиной, а не США

Песков: мирная сделка должна быть заключена Россией не с США, а Украиной

Россия должна заключить мирную сделку не с США, а с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые», передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Соединенные Штаты пытаются выступить посредником, и Москва благодарна Вашингтону «за эти поистине неистовые усилия».

На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу, которую провел Уиткофф с Путиным в Кремле.

Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.